Fatto: Suarez ha raccontato che fece l’esame sapendo che non sarebbe stato ingaggiato dalla Juve (Di domenica 20 dicembre 2020) Ieri Luis Suarez è stato ascoltato in video conferenza dalla Procura di Perugia per il caso dell’esame falso di italiano, necessario ai fini del tesseramento con la Juventus. Il calciatore, assistito dal suo avvocato e manager, Ivan Zuara (anche lui ascoltato come testimone dei fatti, come Suarez), ha confermato di aver ricevuto in anticipo le domande di esame. Ed ha anche confermato, scrive Il Fatto Quotidiano, che poco prima dell’esame la Juventus aveva Fatto marcia indietro sul suo acquisto. E’ proprio su questo aspetto che gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Il quotidiano scrive: “Uno degli elementi chiave è stato confermato dallo stesso calciatore: fu informato, un paio di giorni prima del 17 ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Ieri Luisascoltato in video conferenzaProcura di Perugia per il caso delfalso di italiano, necessario ai fini del tesseramento con lantus. Il calciatore, assistito dal suo avvocato e manager, Ivan Zuara (anche lui ascoltato come testimone dei fatti, come), ha confermato di aver ricevuto in anticipo le domande di esame. Ed ha anche confermato, scrive IlQuotidiano, che poco prima dellantus avevamarcia indietro sul suo acquisto. E’ proprio su questo aspetto che gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Il quotidiano scrive: “Uno degli elementi chiave èconfermato dallo stesso calciatore: fu informato, un paio di giorni prima del 17 ...

napolista : Fatto: #Suarez ha raccontato che fece l’esame sapendo che non sarebbe stato ingaggiato dalla #Juve Due giorni prima… - CPapasergio : Ma @Gazzetta_it, @CorSport, @tuttosport un cenno in prima pagina. Quello che è successo è molto grave. Niente da di… - Sarraci20282706 : @pietromichi @SQuintano @realvarriale Pensa a Suarez, E all'università di Perugia Che da sola, senza pressioni este… - Emanuel70123144 : RT @lupofranci1: Se AlexSandro riesce a fare il salto di qualità che ha fatto Danilo in difesa non avremo problemi... E nemmeno nell'impost… - robypec75 : RT @Danila9631: Ops... Caso Suarez, 'il calciatore ha ammesso ai pm di aver saputo le domande in anticipo' - Il Fatto Quotidiano https://t… -