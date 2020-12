Fabio Aru torna a correre! Appuntamento dopo Natale nel ciclocross | inizia la rinascita del Cavaliere

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020)Aru tornerà a correre domenica 27 dicembre. E non lo farà in una gara di ciclismo su strada, bensì si cimenterà nel. Come ha svelato Scratch, in una notizia rilanciata anche da inbici.net, ildei Quattro Mori prenderà infatti il via alla sesta tappa del 41° Trofeo Triveneto, che andrà in scena a San Eusebio di Bassano (in provincia di Vicenza). Tra sette giorni esatti il sardo si rimetterà un numero sulla schiena a distanza di quasi quattro mesi dal quel 6 settembre in cui si ritirò durante la tappa Pau-Laruns del Tour de France. In questi 100 giorni abbondanti il 30enne è stato al centro dell’attenzione perché era una delle pedine più importanti del Ciclomercato.Aru era in scadenza di contratto con la UAE Emiratestre anni avari di risultati e ben al di sotto ...