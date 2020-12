Fa paura il nuovo coronavirus: è ultracontagioso. Londra in lockdown, l’Olanda sospende i voli (Di domenica 20 dicembre 2020) Una nuova variante di Covid-19 – il nuovo coronavirus ultracontagioso – è stata identificata nel Regno Unito «attraverso la sorveglianza genomica della Public Health England». A dichiararlo è stato Chris Whitty, Chief Medical Officer del Paese in una nota ufficiale, dopo che c’era stato un primo annuncio lunedì scorso. «E si ritiene ora che il nuovo ceppo possa circolare più velocemente, vista la rapida diffusione della variante, i dati che emergono da modelli preliminari e i tassi di incidenza in rapido aumento nel Sud-Est» dell’Inghilterra. nuovo coronavirus ultracontagioso: paura in Olanda La versione del nuovo coronavirus ultracontagioso ha già oltrepassato i confini. Per questo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020) Una nuova variante di Covid-19 – il– è stata identificata nel Regno Unito «attraverso la sorveglianza genomica della Public Health England». A dichiararlo è stato Chris Whitty, Chief Medical Officer del Paese in una nota ufficiale, dopo che c’era stato un primo annuncio lunedì scorso. «E si ritiene ora che ilceppo possa circolare più velocemente, vista la rapida diffusione della variante, i dati che emergono da modelli preliminari e i tassi di incidenza in rapido aumento nel Sud-Est» dell’Inghilterra.in Olanda La versione delha già oltrepassato i confini. Per questo ...

L'allarme dall'Inghilterra: il virus è mutato, c'è una nuova variante che circola più rapidamente. Ed è già sbarcata in Olanda

