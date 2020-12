F1 | Lewis Hamilton guadagnerà cifre astronomiche? La Mercedes ha offerto un contratto da sceicco…

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) Manca soltanto un nome per completare la lista dei piloti che parteciperanno al Mondiale F1 2021. Ed è quello più importante:sarà regolarmente al via nella prossima stagione? Al momento non c’è l’ufficialità e il primo sedile dellanon ha ancora un padrone acclarato per l’imminente annata agonistica (si incomincerà a inizio marzo con i Test a Barcellona, poi ci si trasferirà a Melbourne per il GP d’Australia). Il sette volte Campione del Mondo non ha ancora sciolto le riserve ed è in fase di trattativa con la scuderia anglo-tedesca: siamo ormai arrivati a Natale e non c’è ancora l’ufficialità sul futuro del fuoriclasse britannico. Il quasi 36enne (spegnerà le candeline il prossimo 7 gennaio) avrebbe fatto una richiesta faraonica dal punto di vista economico. Secondo alcuni media britannici, infatti, ...