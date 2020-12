Esame farsa Suarez | “Il bambino porta cocummella | mangiare” E i prof se la ridevano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Assume sempre più contorni grotteschi e farseschi l’a cui si è sottoposto Luisall’Università degli Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. Secondo quanto riil quotidiano ‘Repubblica’ il giocatore uruguaiano si sarebbe presentato davanti aiessori senza riuscire a dire nessuna frase di senso compiuto: “Il”. “? No, cocomeri”,essori che poco dopo lo avrebbero promosso. E ancora: “Mia famiglia numerosa, cinquo ermano. Gita fuori? Ora parlare con mia moglie e chiedere”. Tutto vero. SportFace.

Sport_Mediaset : #Esame “farsa”, #Suarez nella deposizione: “Sapevo dei contenuti della prova d’esame.” #SportMediaset #Ultimora - TuttoMercatoWeb : Esame-farsa, Suarez ascoltato dai pm: ha ammesso di avere un contratto preliminare con la Juve - realvarriale : Quello di #Suarez appare sempre più un esame farsa. Ora vedremo gli sviluppi giudiziari sia in sede penale che spor… - WSMN00 : L’esame farsa di #suarez I tamponi falsi della #lazio Gli stipendi arretrati del #Napoli Ma è sempre l'Inter a far… - WSMN00 : RT @perchetendenza: 'Suarez': Perché, sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sul suo esame 'farsa'… -

La dichiarazione durante l'audizione in videoconferenza con i magistrati di Perugia, in cui ha ammesso di aver saputo prima le domande dell'esame fars ...Nuovi dettagli in merito all'esame-farsa di Suarez, il giocatore ha riferito di avere un pre-contratto con la Juventus, poi saltato.