Erminio Sinni, finalista a The Voice Senior: la verità su Mia Martini (Di domenica 20 dicembre 2020) Il cantautore Erminio Sinni è un finalista a The Voice Senior: la verità su Mia Martini, che rapporto aveva con la sorella di Loredana Bertè. (screenshot video)Nella finalissima di oggi di The Voice Senior, c’è Erminio Sinni: il cantautore nelle Blind Audition ha sorpreso tutti con una versione molto personale di ‘A Mano A Mano’ di Riccardo Cocciante. Ha scelto di entrare nel team di Loredana Bertè e non ha nascosto alla sua coach di aver avuto un bel rapporto con la sorella Mia Martini. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Erminio Sinni: Gigi D’Alessio lo riconosce “Sei famoso” In un suo intervento, che viene ripubblicato da una ... Leggi su ck12 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il cantautoreè una The: lasu Mia, che rapporto aveva con la sorella di Loredana Bertè. (screenshot video)Nella finalissima di oggi di The, c’è: il cantautore nelle Blind Audition ha sorpreso tutti con una versione molto personale di ‘A Mano A Mano’ di Riccardo Cocciante. Ha scelto di entrare nel team di Loredana Bertè e non ha nascosto alla sua coach di aver avuto un bel rapporto con la sorella Mia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>: Gigi D’Alessio lo riconosce “Sei famoso” In un suo intervento, che viene ripubblicato da una ...

infoitcultura : Erminio Sinni da E tu davanti a me a The Voice: “Snobbato da tutti, ma forse è colpa mia” - infoitcultura : Erminio Sinni canta Dalla e conquista la finale di the Voice Senior - GossipItalia3 : The Voice Senior, Erminio Sinni e la storia di “E tu davanti a me”: «Ho provato a fare altri dischi, ma nulla»… - pretacouchemar : RT @daniele_star_: Erminio Sinni e Marco Guerzoni in prima fila per la vittoria di #TheVoiceSenior - zazoomblog : The Voice Senior semifinale- I finalisti: Tony Reale Erminio Sinni e... - #Voice #Senior #semifinale- -

Ultime Notizie dalla rete : Erminio Sinni Erminio Sinni in finale a "The Voice Senior" LA NAZIONE Erminio Sinni, finalista a The Voice Senior: la verità su Mia Martini

Il cantautore Erminio Sinni è un finalista a The Voice Senior: la verità su Mia Martini, che rapporto aveva con la sorella di Loredana Bertè. Avevano gli stessi produttori e da lì a poco Maurizio ...

Erminio Sinni in finale a "The Voice Senior"

Il programma oggi alle 21.15 sui Rai Uno. Il sindaco Andrea Biondi: "Tutta Gavorrano farà il tifo per questo suo figlio sempre legato al paese" ...

Il cantautore Erminio Sinni è un finalista a The Voice Senior: la verità su Mia Martini, che rapporto aveva con la sorella di Loredana Bertè. Avevano gli stessi produttori e da lì a poco Maurizio ...Il programma oggi alle 21.15 sui Rai Uno. Il sindaco Andrea Biondi: "Tutta Gavorrano farà il tifo per questo suo figlio sempre legato al paese" ...