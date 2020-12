Empoli Reggiana | probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 dicembre 2020) Partita valida per la quattordicesima giornata della Serie B 20/21.si giocherà il martedì sera del ventidue dicembre. Appuntamento alle ore 21.00, il teatro della gara è il Carlo Castellani di. Come arrivano le due squadre? Ottimo periodo per l’di Dionisi, meritatamente primo in classifica. La squadra toscana ha metabolizzato bene i concetti del tecnico, ovvero un calcio basato sulla compattezza, verticalizzazioni e possesso palla. Nell’ultima gara di campionato è arrivato un pareggio contro un buon Chievo Verona (1-1). La gara di martedì sera può essere un nuovo trampolino di lancio. Laprosegue il suo cammino a correnti alterne. I granata hanno alternato buone prestazioni ad altre meno buone. Tuttavia la posizione in classifica è ancora rassicurante: ...