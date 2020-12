Emma Bonino perde la pazienza contro la Lega: “Il Senato non è lo stadio e nemmeno un bar” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Voi prendete questo Senato come lo stadio, come il bar. Questa è la Camera alta del Paese, che meriterebbe buona educazione e rispetto istituzionale”. Emma Bonino ha perso la pazienza, poco prima del voto sul dl Sicurezza, nei confronti dei colleghi della Lega. “Si rivolga a me”, l’ha interrotta la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Critiche, da parte dell’esponente dei Radicali, anche nei confronti del governo, responsabile di ricorrere troppo spesso, secondo Bonino, del voto di fiducia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Voi prendete questocome lo, come il bar. Questa è la Camera alta del Paese, che meriterebbe buona educazione e rispetto istituzionale”.ha perso la, poco prima del voto sul dl Sicurezza, nei confronti dei colleghi della. “Si rivolga a me”, l’ha interrotta la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Critiche, da parte dell’esponente dei Radicali, anche nei confronti del governo, responsabile di ricorrere troppo spesso, secondo, del voto di fiducia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Bonino alla Lega: “Il senato non è uno stadio. Onorate le istituzioni!” “Non funzionano così le istituzioni, colleghi dell’opposizioni non è uno stadio e non è ...

