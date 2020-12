Emergenza coronavirus, la precisazione di Ambrosone: “Amministrazione con le idee chiare” (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi Ambrosone, assessore alle Politiche Sociali del comune di Benevento. “Ho letto con molta meraviglia le considerazioni apparse sugli organi di stampa rispetto a quali sarebbero le misure adottate dalle politiche sociali dell’Amministrazione Mastella in termini di programmazione Covid per i cittadini di Benevento. Ritengo opportuno comunicare e ricordare, come assessore alle politiche sociali, che sin dall’inizio della prima fase della pandemia sono state adottate, da subito, misure importanti che hanno consentito di poter arrivare a determinare a tantissime famiglie in difficoltà una serie di misure che hanno consentito aiuti importanti e determinanti a corrispondere il dovuto sostegno. Volendo citare solo alcuni esempi degli interventi pianificati e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Luigi, assessore alle Politiche Sociali del comune di Benevento. “Ho letto con molta meraviglia le considerazioni apparse sugli organi di stampa rispetto a quali sarebbero le misure adottate dalle politiche sociali dell’Mastella in termini di programmazione Covid per i cittadini di Benevento. Ritengo opportuno comunicare e ricordare, come assessore alle politiche sociali, che sin dall’inizio della prima fase della pandemia sono state adottate, da subito, misure importanti che hanno consentito di poter arrivare a determinare a tantissime famiglie in difficoltà una serie di misure che hanno consentito aiuti importanti e determinanti a corrispondere il dovuto sostegno. Volendo citare solo alcuni esempi degli interventi pianificati e ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza coronavirus Emergenza Coronavirus: Il Governo approva il Decreto di Natale. La conferenza stampa del Premier Conte Lavori Pubblici "Conte ha perso la fiducia..." La bomba che scatena la rissa

Rosato ha rimarcato il fatto che l'emergenza Coronavirus abbia consegnato a Conte poteri che nessun premier ha avuto prima di lui, ribadendo la necessità di collegialità: "Questo Paese non ha mai ...

Covid, il tributo a medici e infermieri: nel 2021 sulle monete da 2 euro

Quello legato alla nuova moneta non è comunque il primo omaggio che lo Stato ha pensato di rivolgere agli eroi del Covid-19. Già a giugno ... distintisi nel servizio alla comunità durante l’emergenza ...

