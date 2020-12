Elisabetta | operatrice sanitaria | «Il mio Natale sarà in pronto soccorso»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 20 dicembre 2020) Come sarà questo Natale? Il primo in cui ci viene chiesto di riconoscere il valore della distanza. Il primo, mentre il mondo intero lotta contro la pandemia. In Italia è appena entrato in vigore, dal 19 dicembre, il decreto di Natale con le nuove misure anti-contagio, che prevedono la zona rossa nazionale, nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Mentre la zona arancione nazionale sarà in vigore il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio 2021.