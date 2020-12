Elisabetta Gregoraci terrore nella notte | la showgirl chiama i pompieri

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) Nonostante sia uscita dalla casa del GFVIP per sceltacontinua a tenere puntati su di sé i riflettori del gossip. Presente durante la puntata del reality dove si è resa protagonista ancora una volta con Pierpaolo Petrelli per il confronto che hanno avuto a distanza,è poi tornata a casa ma nel frattempo ha attuato una diretta con i suoi ex coinquilini Enock e Francesco Oppini. Divertita per la diretta e sostenuta dai due ex gieffiniè arrivata a casa e in quel momento ha dovuto affrontare un problema non indifferente: la porta di casa non si apriva.ha provato in più modi e ha chiesto aiuto anche ad Oppini ed Enock che le hanno dato qualche consiglio ma il problema era più grave di quello che sembrava. Laha anche ...