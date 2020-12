Eddie Murphy | con Coming 2 America torniamo a Zamunda

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 20 dicembre 2020) E’ alta l’attesa per il sequel del “Pricipe cerca moglie” film senza tempo, con. A questo proposito ci sono le prime immagini di “”, il sequel de “Il principe cerca moglie” che arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video il 5 marzo 2021. Cosa ha detto? “La cosa che mi ha fatto più piacere del tornare a lavorare con il cast de ‘Il principe cerca moglie’ è stata quella di fare un altro film bello come il primo. Riunire tutti insieme, inclusi Arsenio Hall, Shari Headley, John Amos, James Earl Jones e tutti gli altri componenti della mia famiglia reale, e fare un film eccezionale, questa è la cosa che ho preferito”. E ancora “La cosa che mi emoziona di più – sottolinea– è che il pubblico vedrà un bel film. “questo è ...