“Ecco cosa farò da oggi in poi!” GF Vip | rivoluzione Tommaso Zorzi | “Ecco come vuole vincere!” Applausi

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ha gettato tutti nello scompiglio la decisione didi lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer milanese ha iniziato ad impacchettare i suoi vestiti e dichiarato di voler abbandonare il reality. Il motivo? Dopo l’uscita dell’amico Francesco Oppinisembrava essersi ripreso, ma evidentemente così non è. “A questo punto non ne posso più, sono psicologicamente pieno – ha confidato ai suoi amici – Sto facendo la valigia. Amore ti prego non facciamo dei drammi. Sono super contento, ma sono arrivato al limite”., poi, ha spiegato: “Non è che voglio uscire per far festa, so che non posso. Però ho mia mamma, è il primo Natale senza la nonna. Sono sfinito davvero, mi sento nel pallone. Ho la testa che mi scoppia ragazzi sono serio”. Una scelta che ha dell’incredibile, considerando il grande ...