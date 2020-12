È tornata la frangia grazie a «La Regina degli Scacchi» | stili | manutenzione e a chi sta bene

Leggi su vanityfair

(Di domenica 20 dicembre 2020) Esiste un hair look che quando compare sullo schermo, grande o piccolo che sia, diventa immediatamente di tendenza e super richiesto: la frangetta cortissima, quasi sempre accompagnata dal caschetto. La prima a sfoggiarla fu nel 2001 Audrey Tautou, nel film Il Meraviglioso mondo di Amélie ma se oggi se ne parla è per merito di Anya Taylor-Joy, la Beth Harmon di The Queen’s Gambit – La Regina degli Scacchi. La serie tv targata Netflix è il successo del momento e a tenere incollati al teleschermo, oltre al talento di Beth, è proprio il suo look ipnotico, dal quale è quasi impossibile distogliere lo sguardo, e dove spiccano capelli rosso fuoco e frangetta, appunto.