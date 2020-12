Drammatico incidente sulla A4: muore studentessa 27enne che tornava dalla famiglia per Natale (Di domenica 20 dicembre 2020) tornava a casa da Udine insieme al suo cagnolino per trascorrere le vacanze natalizie con la propria famiglia a Padova quando è stata coinvolta in un Drammatico incidente con altri mezzi (in totale quattro auto e due furgoni). Ad avere la peggio, in questo schianto avvenuto intorno alle 18:45 di sabato 19 dicembre 2020 sull’A4 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 20 dicembre 2020)a casa da Udine insieme al suo cagnolino per trascorrere le vacanze natalizie con la propriaa Padova quando è stata coinvolta in uncon altri mezzi (in totale quattro auto e due furgoni). Ad avere la peggio, in questo schianto avvenuto intorno alle 18:45 di sabato 19 dicembre 2020 sull’A4 L'articolo NewNotizie.it.

melo_drammatico : RT @57R355470: Ma anche voi da piccoli quando i vostri genitori tardavano a tornare dalla spesa cominciavate a pensare che forse erano mort… - 100Cleofe : @iavaronegrazia Affascinante la solfatara, il respiro del vulcano... L'ho visitata l'anno prima che la chiudessero… - bizcommunityit : Reggio Calabria: drammatico incidente a Gioia Tauro, un arresto per omicidio stradale e due denunciati per omission… - infoitinterno : Reggio Calabria: drammatico incidente a Gioia Tauro, un arresto per omicidio stradale e due denunciati per omission… - infoitsalute : Reggio Calabria, tutti i dettagli sul drammatico incidente di ieri sera a Gioia Tauro -

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico incidente Drammatico incidente sull’A21 a San Gervasio Bresciano: due morti e tre feriti, di cui uno grave Fanpage.it Drammatico incidente sulla A4: muore studentessa 27enne che tornava dalla famiglia per Natale

Tornava a casa da Udine insieme al suo cagnolino per trascorrere le vacanze natalizie con la propria famiglia a Padova quando è stata coinvolta in un drammatico incidente con altri mezzi (in totale qu ...

I resti dell’auto di Marta

Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 19 di sabato, nella corsia in direzione Milano, al chilometro 364. L’auto di Marta è finita fuori strada e ha carambolato molte volte prima di ...

Tornava a casa da Udine insieme al suo cagnolino per trascorrere le vacanze natalizie con la propria famiglia a Padova quando è stata coinvolta in un drammatico incidente con altri mezzi (in totale qu ...Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 19 di sabato, nella corsia in direzione Milano, al chilometro 364. L’auto di Marta è finita fuori strada e ha carambolato molte volte prima di ...