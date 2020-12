Dopo 108 giorni abbracciano le famiglie, arrivati a Mazara del Vallo i 18 pescatori liberati in Libia (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono sbarcati su terraferma i pescatori di Mazara del Vallo rilasciati giovedì scorso a Bengasi, in Libia, Dopo 108 giorni di prigionia. Giunti poco Dopo le 10 al molto della cittadina siciliana, i 18 uomini sono stati sottoposti a bordo a test rapidi, tutti negativi, per escludere il contagio di Covid-19. Appena attraccati, sulla banchina si sono avvicinati ai due motopesca, per un primo saluto sotto la pioggia, il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, e il vescovo, mons. Domenico Mogavero. "Siamo stati trattati malissimo, ma sono felice di essere qui" ha detto Pietro Marrone, comandante del peschereccio Medinea, che uscendo in auto dal porto di Mazara del Vallo ha scambiato due battute coi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono sbarcati su terraferma ididelrilasciati giovedì scorso a Bengasi, in108di prigionia. Giunti pocole 10 al molto della cittadina siciliana, i 18 uomini sono stati sottoposti a bordo a test rapidi, tutti negativi, per escludere il contagio di Covid-19. Appena attraccati, sulla banchina si sono avvicinati ai due motopesca, per un primo saluto sotto la pioggia, il sindaco didel, Salvatore Quinci, e il vescovo, mons. Domenico Mogavero. "Siamo stati trattati malissimo, ma sono felice di essere qui" ha detto Pietro Marrone, comandante del peschereccio Medinea, che uscendo in auto dal porto didelha scambiato due battute coi ...

