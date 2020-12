Domenica In, Zucchero a Mara Venier: “Se è bionda, caricala sul furgone” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Quando pensi di aver toccato il fondo, grazie a Dio c’è sempre qualcuno che ti prende per i capelli. L’ho provato sulla mia pelle, abbiate fiducia: c’è sempre qualcuno o qualcosa che ti aiuta”: le parole sono di Zucchero che è stato ospite il questo pomeriggio del 20 dicembre a Domenica In. Il cantautore ha pubblicato “D.O.C. Deluxe Edition” che contiene i brani del disco “D.O.C.”, uscito l’8 novembre 2019 più 6 nuove canzoni tra cui “September”, il singolo duetto con Sting. Gli altri 5 brani sono “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don’t make promises” riscritto per l’occasione con un testo in italiano, la cover di Jimmy Webb “Wichita lineman” e gli inediti “Succede”, “Facile” e “Don’t cry Angelina”. E con Mara Venier si è lasciato andare: “C’è una parte di me che ancora si deve chiarire; l’ultimo album, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Quando pensi di aver toccato il fondo, grazie a Dio c’è sempre qualcuno che ti prende per i capelli. L’ho provato sulla mia pelle, abbiate fiducia: c’è sempre qualcuno o qualcosa che ti aiuta”: le parole sono diche è stato ospite il questo pomeriggio del 20 dicembre aIn. Il cantautore ha pubblicato “D.O.C. Deluxe Edition” che contiene i brani del disco “D.O.C.”, uscito l’8 novembre 2019 più 6 nuove canzoni tra cui “September”, il singolo duetto con Sting. Gli altri 5 brani sono “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don’t make promises” riscritto per l’occasione con un testo in italiano, la cover di Jimmy Webb “Wichita lineman” e gli inediti “Succede”, “Facile” e “Don’t cry Angelina”. E consi è lasciato andare: “C’è una parte di me che ancora si deve chiarire; l’ultimo album, ...

