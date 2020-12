Domenica In | spunta il nome della possibile sostituta di Mara Venier

bisagnino : Israele: “Vaccino da domenica, 60 mila dosi al giorno”. E spunta il “passaporto verde” - Angye16746366 : Buongiorno e buona domenica ???? anche se qui ? con voi spunta sempre il ?? @SerkanCayoglu @ozgecangurel ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica spunta

Yeslife

PUGLIA – Mentre la speranza delle vaccinazioni anticovid si fa sempre più concreta, spunta la notizia della variante del ... BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE 20 DICEMBRE 2020 Oggi, domenica 20 ...Si è giocata oggi, domenica 20 dicembre, l' 8ªgiornata del Campionato di calcio di Serie D girone E. Poker in trasferta per l'Acn Siena che supera il Cannara 1-4; vittoria in trasferta anche per la Si ...