Domani a Napoli l'asta di beneficenza promossa dal cardinale Sepe: doni anche da Mattarella e Papa Francesco (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono tanti i doni che verranno battuti all'asta di beneficenza che si svolgerà Domani, lunedì 21 dicembre, alle ore 18,30, nel Salone di rappresentanza del Palazzo Arcivescovile in Largo Donnaregina, per iniziativa del cardinale Crescenzio Sepe: doni del presidente della Repubblica, di Papa Francesco, del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Governatore Vincenzo De Luca, del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, della Prefettura di Napoli e anche dello stesso cardinale Arcivescovo (Croci pettorali, anello episcopale, orologi e penne pregiati, oggetti di argento). Il ricavato consentirà di finanziare progetti da realizzare in ospedali pediatrici e per sostenere ...

