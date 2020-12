Divi & serie tv | Tanti auguri a Jonah Hill

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 20 dicembre 2020)Feldstein, attore, comico, sceneggiatore e produttore statunitense nato a Los Angeles nel 1983, compie oggi 35 anni. La carriera del divo è in piena ascesa, e ad ora già vanta due nomination all’Oscar come “Miglior attore non protagonista” (per L’arte di vincere e per The Wolf of Wall Street) e due ai Golden Globes (per L’arte di vincere e per Trafficanti). Il cinema ed i ruoli di successo diAl cinema debutta nel 2004 nel corale I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita di David O. Russell, poi partecipa ai leggeri 40 anni vergine (2005), Cambia la tua vita con un click (2006), Molto incinta (2007) e Un’impresa da Dio (2009). Sempre nel 2007ene finalmente protagonista, nell’irriverente Suxbad – Tre menti sopra il pelo, film a cui seguono altre piccole parti ...