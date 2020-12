Diretta Vibonese Palermo risultato finale 0-0 | pari insoddisfacente al Razza!

(Di domenica 20 dicembre 2020)0-0) solo un punto a testa nel match valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie C.

zazoomblog : LIVE Vibonese-Palermo: diretta testuale di - WiAnselmo : #Live, Vibonese-#Palermo: diretta testuale di - Mediagol : #Live, Vibonese-#Palermo: diretta testuale di - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Vibonese Palermo streaming? Guarda la partita in diretta: Dove vedere Vibon… - aquila7630 : Presentazione e dove vedere in tv e streaming #Vibonese-#Palermo, 16.a giornata del campionato di #SerieC.… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Vibonese

RISULTATO: 4-0 Bari (3-4-3): Frattali, Celiento, Di Cesare (c) (1' st Perrotta), Ciofani, Semenzato, Lollo, Maita (17' st Bianco), D’Orazio, Marras (11' ...ORE 14.49 – È finita la fase di riscaldamento. Tra poco l’ingresso in campo. ORE 14.21 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Il Palermo affronta la Vibonese per fare il salto di qualità. La ...