Diretta/ Inter Spezia (risultato 0-0) streaming e tv: Young e Lautaro vicini al gol (Di domenica 20 dicembre 2020) Diretta Inter Spezia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 13^ giornata di Serie A, squadre in campo al Giuseppe Meazza. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 20 dicembre 2020)video tv: probabili formazioni, quote, orario elive della partita valida per la 13^ giornata di Serie A, squadre in campo al Giuseppe Meazza.

Inter : ?? | FOTOGALLERY Un'altra vittoria in rimonta! ?? Tutte le più belle immagini di #CagliariInter ?? #FORZAINTER ????… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Il gol di #Lukaku, le parate di #Handanovic, pali, espulsioni... #InterNapoli rivissuta attraver… - toravon_ : soffoco su diretta gol fanno vedere più benevento - genoa che inter - spezia - OcchioBeppe : Sono costretto a vedere diretta gol, ma è l’Inter che non sta facendo un azione o quelli di Sky che non mandano mai il collegamento??? - maddalenaricci : Sto guardando Diretta Gol anziché l'Inter perché ho il ragazzo milanista e Milan e Inter giocano in contemporanea. Se non è amore questo. -