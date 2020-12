DIRETTA Atalanta Roma risultato 0-1 streaming video tv | Malinovskyi sfiora il pari

(Di domenica 20 dicembre 2020)e tv del match valevole per la tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie A.

siamo_la_Roma : ? Si riparte! ?? Inizia il secondo tempo di #AtalantaRoma ?? Segui la diretta con noi #ASRoma - zazoomblog : DIRETTA- Atalanta Roma (risultato 0-1) streaming video tv: palo di Spinazzola! - #DIRETTA- #Atalanta #(risultato… - infoitsport : DIRETTA Atalanta-Roma segui la partita LIVE - infoitsport : Atalanta-Roma, parziale 0-0 Malinovskyi e Pessina con Zapata - Diretta - infoitsport : Atalanta-Roma 0-0, il risultato in diretta LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Atalanta

Fonseca inserisce Bruno Peres 64' - Trattenuta di Mancini che viene ammonito. Punizione dal limite dell'area sulla sinistra per l'Atalanta 62' - Ottimo intervento di Mancini che evita il peggio ...Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 ...