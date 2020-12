Dimensionamento scolastico | riparametrati i criteri per l’assegnazione dei DS | soglia scende a 500 e 300 alunni Ok a emendamento

(Di domenica 20 dicembre 2020) Passa l'alla legge di Bilancio, a prima firma Vittoria Casa (M5S), sul. L'scrivono i deputati pentastellati "riguarda la modifica del parametri minimi delal fine di non far perdere a centinaia di scuole la titolarità sulla sede del Dirigentee del DSGA evitando così che le reggenze d’ufficio, purtroppo fino ad ora sempre più usuali, aumentino a causa del decremento della natalità" L'articolo .

zazoomblog : Dimensionamento scolastico riparametrati i criteri per l’assegnazione dei DS: soglia scende a 500 e 300 alunni. Ok… - RadiOndaBlu : Latina. Proietti sul dimensionamento scolastico - palermo24h : Siracusa, piano di dimensionamento scolastico: la proposta della giunta su Chindemi e Martoglio - orizzontescuola : Legge di Bilancio, Casa (M5S): dimensionamento scolastico, valorizzazione personale, incremento organici ATA. Ecco… - FrancescaTGI : RT @TecnicaScuola: Dimensionamento scolastico e l’imposizione della”mors tua vita mea” - -

Ultime Notizie dalla rete : Dimensionamento scolastico

Orizzonte Scuola

“Siamo soddisfatti per l'approvazione in commissione Bilancio degli emendamenti alla manovra per la scuola, il Parlamento ...Lo ha annunciato l’Assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu. “Il Piano di dimensionamento della rete scolastica- sottolinea l’esponente della Giunta Solinas- rappresenta il pr ...