Decreto Natale | le domande più frequenti dei cittadini e le indicazioni del Governo Gli spostamenti | le limitazioni | le certificazioni

1.Residenza, domicilio, abitazione: dove possiamo e non possiamo andare Dopo ogni nuovo Decreto, le domande "pratiche" dei cittadini sono molte. Stavolta ancora di più, perché il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio è quello della festività e in molti hanno necessità o semplicemente voglia di trascorrere il Natale con i propri cari. Cosa si chiede al sito del Governo Italiano? Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ma qual è la differenza tra le tre? La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi facile da verificare. In poche parole è il posto dove una persona abita con regolarità. Il domicilio, si legge "è definito giuridicamente come il luogo in cui una ...

