Decreto Natale | le domande più frequenti dei cittadini e come risponde il Governo Gli spostamenti permessi | le limitazioni | le autocertificazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020) 1.Residenza, domicilio, abitazione: dove possiamo e non possiamo andare Dopo ogni nuovo dpcm, ledeisono molte. Stavolta ancora di più, perché il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio è quello della festività e in molti hanno necessità o semplicemente voglia di trascorrere ilcon i propri cari. Cosa si chiede al sito delItaliano? Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ma qual è la differenza tra le tre? La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi facile da verificare. In poche parole è il posto dove una persona abita con regolarità. Il domicilio, si legge “è definito giuridicamenteil luogo in cui una persona ha ...