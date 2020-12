Decreto Natale, Galli: “Decisioni giuste. Ma andavano prese prima. Potenziare tamponi e trasporti” (Di domenica 20 dicembre 2020) L'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli in un'intervista al quotidiano 'La Stampa', giudica positiva la stretta del nuovo Decreto Natale ma che sarebbe dovuta arrivare prima. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 20 dicembre 2020) L'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, Massimoin un'intervista al quotidiano 'La Stampa', giudica positiva la stretta del nuovoma che sarebbe dovuta arrivare. L'articolo .

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - LegaSalvini : CAPEZZONE MASSACRA LA SINISTRA DI SALOTTO DISPERATA PER I SUOI INVITI SNOB DI NATALE - matteograndi : Qualche riflessione su Decreto Natale e dintorni. - AriannaPioli : RT @GagliardoneS: Così analizzando il decreto, se avete figli con età superiore ai 14 anni, a Natale dovete lasciarli a casa da SOLI.. Qui… - Miti_Vigliero : RT @genovapostnews: Decreto Natale, ecco i comuni in provincia di Genova esclusi dalle deroghe sugli spostamenti -