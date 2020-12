“Decidiamo noi” così la Valle d’Aosta ha battuto il Governo sulle chiusure (Di domenica 20 dicembre 2020) Continua il braccio di ferro tra il Governo Conte e la Val d’Aosta. La Regione a statuto speciale ha vinto il primo round dopo l’impugnazione dell’ordinanza. Il Governo sembra non poter far niente per costringere la Val d’Aosta a seguire le misure applicate per le zone arancioni: o perlomeno, la Regione a statuto speciale ha vinto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 20 dicembre 2020) Continua il braccio di ferro tra ilConte e la Val. La Regione a statuto speciale ha vinto il primo round dopo l’impugnazione dell’ordinanza. Ilsembra non poter far niente per costringere la Vala seguire le misure applicate per le zone arancioni: o perlomeno, la Regione a statuto speciale ha vinto L'articolo proviene da Leggilo.org.

tatapallina : @giuvini50 La vera vita la decidiamo noi ?? - laura12ottobre : @dukana2 Allora decidiamo: chi se ne frega delle lingue e delle esperienze in altri Paesi, ma non umiliamoli poi pe… - auri9_9 : Raga loro nominano chi vogliono tanto poi siamo noi che decidiamo chi mandare fuori #gfvip - _heysestra : @saraaversx Pensate cosi perché già date per scontato che Tommaso nominerà Sonia perché le sta sul cazzo e di conse… - Capobianco2005C : RT @stefaniaconti: 50 SFUMATURE DI VIRUS Viviamo di sfumature: nulla è mai bianco o nero. Ma spesso, molto spesso, decidiamo di illuderci… -

Ultime Notizie dalla rete : Decidiamo noi Carta: “Futuro Nandez? C'è una clausola, non decidiamo noi” Centotrentuno.com Raggi assolta è un bene. Così ci pensano i romani

Virginia Raggi è stata assolta. Per Francesco Storace è meglio così. Il vicedirettore del Tempo scrive sul sito 7Colli che la ...

Covid, Bolsonaro contro il vaccino: “Vi trasformerà in coccodrilli”

La Corte Suprema in Brasile decide di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid, ma il presidente Bolsonaro è contrario: la dichiarazione shock ...

Virginia Raggi è stata assolta. Per Francesco Storace è meglio così. Il vicedirettore del Tempo scrive sul sito 7Colli che la ...La Corte Suprema in Brasile decide di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid, ma il presidente Bolsonaro è contrario: la dichiarazione shock ...