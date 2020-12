De Zerbi: «Il Milan mi ha impressionato per l’autostima che ha» (Di domenica 20 dicembre 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Milan. Le sue parole Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara persa dal suo Sassuolo oggi contro il Milan: «Dispiace perché possiamo perdere con il Milan, con questo Milan così attento, ma fa rabbia che abbiamo regalato i gol con troppa facilità. Il Milan oggi mi ha impressionato per l’autostima. Si sentono forti e si vede». SCONFITTA – «La sconfitta di oggi è colpa mia. Ci sono alcuni giocatori che forse pensano di essere meno forti di come li vedo io e altri che invece faticano a dare il livello che chiedo. Probabilmente a qualcuno chiedo troppo e qualcun’altro lo vedo più forte di quello che è. Forse ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il. Le sue parole Roberto Deha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara persa dal suo Sassuolo oggi contro il: «Dispiace perché possiamo perdere con il, con questocosì attento, ma fa rabbia che abbiamo regalato i gol con troppa facilità. Iloggi mi haper. Si sentono forti e si vede». SCONFITTA – «La sconfitta di oggi è colpa mia. Ci sono alcuni giocatori che forse pensano di essere meno forti di come li vedo io e altri che invece faticano a dare il livello che chiedo. Probabilmente a qualcuno chiedo troppo e qualcun’altro lo vedo più forte di quello che è. Forse ...

