De Paul Juventus | Paratici attento | il fantasista ha rivelato il suo desiderio

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 20 dicembre 2020) Lasegue con interesse Rodrigo Deed è pronta a sfidare anche l’Inter durante la prossima sessione di mercato. Ilargentino ha parlato del suo futuro tramite i microfoni di BeIn Sports, confermando che gli manca un’esperienza in Premier League.: Desu suo futuro “Ho sempre detto che la serie A, la Premier e Liga sono i migliori campionati d’Europa. Ho già giocato in due di loro, mi manca la Premier League”. Leggi anche:Fiorentina probabili formazioni, Szczesny e Cuadrado dal 1? HaDe, seguitissimo, in estate, anche dal Leeds di Bielsa che avrebbe messo sul piatto ben 30 milioni di Euro. L’Udinese, però, ha preferito poi non vendere il suo calciatore più rappresentativo.