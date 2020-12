De Magistris attacca De Luca su zona arancione | “Cittadini non sono sudditi | decisione schizofrenica”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo l’ordinanza di Vincenzo De, con la quale – di fatto – la Campania continuerà ad essere(nonostante le decisioni del governo), arriva puntuale la dura replica del sindaco di Napoli Luigi De. “Ci vuole rispetto per le persone“, scrive il primo cittadino sul suo profilo facebook. “Inon. Dopo giorni di anticipazioni, venerdì il Governo annuncia le misure per Natale.rossa con intervallo di. Lo stesso Governo prevede lagialla in Campania, che era, dal 20 al 23 dicembre. Quindi bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, si preparano ad aprire dopo settimane di chiusure. Sistemano i ...