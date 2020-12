De Luca e il decreto Natale: “Meno male che c’è la Madonna di Pompei” (Di domenica 20 dicembre 2020) De Luca attacca il governo sul nuovo decreto legge per gli spostamenti a Natale: “Meno male che qui abbiamo la Madonna di Pompei” “Io non ho capito niente: si apre, si chiude, gialla, rossa, arancione…”, dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un discorso a Pompei, ammettendo di avere le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 20 dicembre 2020) Deattacca il governo sul nuovolegge per gli spostamenti a: “che qui abbiamo ladi” “Io non ho capito niente: si apre, si chiude, gialla, rossa, arancione…”, dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso di un discorso a, ammettendo di avere le… L'articolo Corriere Nazionale.

Adnkronos : #DecretoNatale, #DeLuca: 'Non ho capito nulla, #Campania resta #zonaarancione' - Adnkronos : #DecretoNatale, #DeLuca: 'Non ho capito nulla, #Campania resta #zonaarancione' - margheritamg3 : RT @Ferdi__Romano: ??++ATTENZIONE!++ ?? Entra ufficialmente in vigore dal 20-12-2020 la nuova gerarchia delle fonti del diritto. Introdotto… - toni08061963 : RT @Ferdi__Romano: ??++ATTENZIONE!++ ?? Entra ufficialmente in vigore dal 20-12-2020 la nuova gerarchia delle fonti del diritto. Introdotto… - MarinoBruschini : RT @Adnkronos: #DecretoNatale, #DeLuca: 'Non ho capito nulla, #Campania resta #zonaarancione' -