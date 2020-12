Dario Franceschini: 'Anche il jazz tra i beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo 2021' (Di domenica 20 dicembre 2020) Anche la musica jazz rientrerà tra i beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo 2021 . Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini , che ha accolto la ... Leggi su leggo (Di domenica 20 dicembre 2020)la musicarientrerà tra idelper lo. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del Turismo,, che ha accolto la ...

Dario Franceschini: «Anche il jazz tra i beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo 2021»

Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, che ha accolto la richiesta di Jazz Italian Platform. Leggi anche > Dik Dik, morto Pepe Salvaderi: ucciso dal Covid.

