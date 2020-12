Damsgaard | “Sto crescendo molto Quagliarella è un idolo | mi sprona a far bene”

Leggi su alfredopedulla

Dopo la vittoria sul Crotone, decisa anche da un suo gol, l'esterno danese della Sampdoria, Mikkelha parlato del momento in casa blucerchiata. Queste le parole al sito ufficiale della Samdpdoria: "Sono contento, qui mi sono sentito subito a casa. Gioco conche per me è un, una leggenda, un capitano che mia fare il massimo e mi fa crescere ad ogni allenamento. Voglio imparare l'italiano e anche imparare sul campo per migliorare ogni giorno di più e capire meglio le richieste del mister. E' stata una grande partita, dura. Abbiamo giocato da squadra, lottando tutti insieme. Noi dobbiamo combattere per ogni punto, ma se continuiamo così abbiamo chance di vittoria anche con il Sassuolo. Facendo come nelle ultime due possiamo battere molte squadre".