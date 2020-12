DAMSGAARD | IL RAGAZZINO CHE GIOCA DA VETERANO

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 20 dicembre 2020) C’è del buono in Danimarca, e lo Sampdoria lo sta scoprendo, anche grazie a Mikkel. Era già andata piuttosto bene con Joachim Andersen, centrale difensivo ceduto al Lione per 24 milioni al termine di un’ottima stagione in blucerchiato (la 18/19). Andersen era approdato alla Samp nell’estate 2017, pagato 1,75 milioni di euro.è costato un po’ di più, 6,5 milioni, ed è stato acquistato dal Nordsjaelland a febbraio scorso, quando aveva già messo a segno sei delle nove marcature stagionali nel campionato danese. Ha compiuto vent’anni lo scorso tre luglio e, prima di trasferirsi in Italia, il Nordsjaelland gli ha dedicato un documentario della durata di 16 minuti e con un titolo eloquente: “Il”. Mikkel si racconta e, in un italiano da affinare, spiega che “hoto a calcio per tutta la mia ...