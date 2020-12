Dalla Spagna | perdite pesanti per il PSG | il Real fiuta un possibile affare

Leggi su itasportpress

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempi duri anche per i paperoni. Tutti i top club stanno risentendo pesantemente delle conseguenze della pandemia sull'economia globale. Tra le società più danneggiate c'è anche il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club parigino avrebbe subitoingenti, addirittura pari a 200 milioni di euro. Una situazione drammatica, che potrebbe imporre ai francesisacrifici e unridimensionamento.caption id="attachment 1053905" align="alignnone" width="1870" Mbappé (getty images)/captionPer un club in difficoltà ce n'è un altro pronto a colpire e ad arricchirsi. Si tratta delMadrid. Sempre secondo AS, infatti, i Blancos avrebbero pensato di farsi avanti per provare a strappare Kylian Mbappé proprio al PSG. Un ulteriore aiuto per gli ...