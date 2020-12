Da noi… a ruota libera – Anticipazioni 20 dicembre – Gli ospiti

Leggi su giornal

(Di domenica 20 dicembre 2020) Daritorna sul piccolo schermo di Rai 1 nel pomeriggio di oggi, domenica 202020. Francesca Fialdini sarà alla guida di una nuova puntata ricca di emozioni e racconti. Ledi Daci promettono uno sguardo approfondito sull’attualità grazie alla presenza di Bruno Vespa. Il giornalista non sarà l’unico ospite dell’appuntamento: in studio ci sarà Giorgio Panariello e tanti volti meno noti pronti a raccontare la loro vita straordinaria. Dadel 202020 Ospite di Da, Giorgio Panariello è pronto per ...