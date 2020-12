Da Messina al Santobono di Napoli: volo salva vita per una bambina di soli 4 giorni (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Falcon 50 del 31mo Stormo dell’Aeronautica militare è arrivato intorno alle 10 e 30 di questa mattina all’aeroporto di Capodichino, dopo essere partito dalla Sicilia. Sul veicolo dell’aeronautica una bimba di appena quattro giorni di vita, per la quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dal Policlinico di Messina all’ospedale Santobono di Napoli. A renderlo noto è stata la stessa Aeronautica militare. Il volo salva-vita era stato richiesto dalla Prefettura di Messina. “Missioni di questo tipo – spiegano dall’Aeronautica – necessitano della massima tempestività. I reparti di volo dell’Aeronautica militare sono a disposizione della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Falcon 50 del 31mo Stormo dell’Aeronautica militare è arrivato intorno alle 10 e 30 di questa mattina all’aeroporto di Capodichino, dopo essere partito dalla Sicilia. Sul veicolo dell’aeronautica una bimba di appena quattrodi, per la quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza dal Policlinico diall’ospedaledi. A renderlo noto è stata la stessa Aeronautica militare. Ilera stato richiesto dalla Prefettura di. “Missioni di questo tipo – spiegano dall’Aeronautica – necessitano della massima tempestività. I reparti didell’Aeronautica militare sono a disposizione della ...

E' atterrato, all'aeroporto di Capodichino, un Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare con a bordo una bimba di appena quattro giorni di vita, per la quale si è reso necessario il trasporto ...

