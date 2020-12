Cyberpunk 2077 su Switch? Possibile, grazie ad un hack e all'aiuto di Google Stadia (Di domenica 20 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è giocabile, con risultati altalenanti, su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, nonché in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X. Trattandosi di un titolo molto vasto e pieno di dettagli, sfortunatamente non esiste una versione Switch e molti giocatori si erano già messi il cuore il pace...molti, ma non tutti. Lo youtuber Nintendrew, infatti, non è rimasto a guardare: egli era deciso a far girare Cyberpunk 2077, il titolo più atteso dell'anno, se non della generazione, sulla piccola console di Nintendo e, incredibile ma vero, ci è riuscito. Imbrogliando, certo, ma ce l'ha fatta. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 dicembre 2020)è giocabile, con risultati altalenanti, su PlayStation 4, Xbox One, PC e, nonché in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X. Trattandosi di un titolo molto vasto e pieno di dettagli, sfortunatamente non esiste una versionee molti giocatori si erano già messi il cuore il pace...molti, ma non tutti. Lo youtuber Nintendrew, infatti, non è rimasto a guardare: egli era deciso a far girare, il titolo più atteso dell'anno, se non della generazione, sulla piccola console di Nintendo e, incredibile ma vero, ci è riuscito. Imbrogliando, certo, ma ce l'ha fatta. Leggi altro...

