Cristiano Ronaldo riceve il Golden Foot: “È un onore. Farò sempre del mio meglio per giocare bene e fare gol” (Di domenica 20 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo ha ricevuto il Golden Foot Award a Montecarlo. L’annuncio del riconoscimento era arrivato a inizio mese. La cerimonia, si è celebrata a porte chiuse, e subito dopo il portoghese ha lasciato le impronte dei suoi piedi che saranno esposte nella celebre The Champions Promenade. Questo il commento del calciatore della Juventus, come riporta il sito ufficiale del club bianconero: “ricevere questo premio è un onore: sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio tutto il pubblico che mi ha votato, Farò sempre del mio meglio per giocare bene e fare gol“. Il Golden Foot Prestige, onorificenza ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020)ha ricevuto ilAward a Montecarlo. L’annuncio del riconoscimento era arrivato a inizio mese. La cerimonia, si è celebrata a porte chiuse, e subito dopo il portoghese ha lasciato le impronte dei suoi piedi che saranno esposte nella celebre The Champions Promenade. Questo il commento del calciatore della Juventus, come riporta il sito ufficiale del club bianconero: “re questo premio è un: sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio tutto il pubblico che mi ha votato,del miopergol“. IlPrestige, onorificenza ...

