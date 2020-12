Cristiano Ronaldo premiato con il Golden Foot Award 2020: «È un onore» (Di domenica 20 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo è stato premiato oggi con il Golden Foot Award, le sue parole dopo aver ritirato il premio per la vittoria Non bastano tutti i record battuti e le statistiche aggiornate in ogni partita di campionato e Champions, oggi Ronaldo ha anche vinto l’ennesimo premio della sua carriera, il Golden Foot Award. Le parole del portoghese al ritiro del premio riportate dalla Juventus. «Ricevere questo premio è un onore, sono felice che le mie impronte dei piedi siano vicine a quelle di altri grandi giocatori e ringrazio il pubblico che mi ha votato. Farò sempre del mio meglio per giocare bene e segnare gol» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020)è statooggi con il, le sue parole dopo aver ritirato il premio per la vittoria Non bastano tutti i record battuti e le statistiche aggiornate in ogni partita di campionato e Champions, oggiha anche vinto l’ennesimo premio della sua carriera, il. Le parole del portoghese al ritiro del premio riportate dalla Juventus. «Ricevere questo premio è un, sono felice che le mie impronte dei piedi siano vicine a quelle di altri grandi giocatori e ringrazio il pubblico che mi ha votato. Farò sempre del mio meglio per giocare bene e segnare gol» Leggi su Calcionews24.com

goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? De Ligt ???? Bonucci ???? Alex Sandro ?????????????? Ramsey ???? McKennie ???? Bentancur ???? Kulusevski ????… - OptaPaolo : 32 - Cristiano #Ronaldo è uno dei soli 5 giocatori ad aver segnato almeno 32 gol in un singolo anno solare nella st… - UtdJessee : RT @UtdJessee: Cristiano Ronaldo - One last dance - BombeDiVlad : ?? #Juventus, ennesimo premio per #Ronaldo ?? Premio anche per Andrea #Agnelli #LeBombeDiVlad #LBDV #News -