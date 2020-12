Cristiano Ronaldo, conoscete sua sorella? È il suo esatto opposto – FOTO (Di domenica 20 dicembre 2020) Il bomber della Juventus, Cristiano Ronaldo, ha una sorella che è il suo esatto opposto. Cristiano Ronaldo ha una sorella maggiore che si chiama Liliana Cátia dos Santos Aveiro, ma a tutti è nota sotto il nome di Katia. La sorella di CR7 è nata nel 1977 ed è una fashion blogger. Come il fratello, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il bomber della Juventus,, ha unache è il suoha unamaggiore che si chiama Liliana Cátia dos Santos Aveiro, ma a tutti è nota sotto il nome di Katia. Ladi CR7 è nata nel 1977 ed è una fashion blogger. Come il fratello, L'articolo proviene da Inews.it.

