Cristiano Malgioglio smaschera il GF Vip, domanda spiazzante a Urtis: “Tu quante puntate hai di contratto?” (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) In queste ore, nella casa del GF Vip, Cristiano Malgioglio ha pronunciato delle frasi davvero pesanti sul reality show. Nello specifico, il cantante, durante una conversazione con Giacomo Urtis, ha parlato dell’esistenza di un contratto con la produzione nel quale fosse inserito il numero di puntate esatte da fare. Le parole del paroliere, dunque, hanno lasciato intendere che i Vip debbano rimanere nella casa per un periodo di tempo prestabilito. Se così fosse, allora, le nomination sarebbero completamente farse. Ecco cosa è emerso. La confessione di Cristiano Malgioglio sul contratto Cristiano Malgioglio è il vero uragano di questa edizione del GF Vip. L’artista siciliano non è certamente solito avere freni, sta di ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 20 dicembre 2020) In queste ore, nella casa del GF Vip,ha pronunciato delle frasi davvero pesanti sul reality show. Nello specifico, il cantante, durante una conversazione con Giacomo, ha parlato dell’esistenza di uncon la produzione nel quale fosse inserito il numero diesatte da fare. Le parole del paroliere, dunque, hanno lasciato intendere che i Vip debbano rimanere nella casa per un periodo di tempo prestabilito. Se così fosse, allora, le nomination sarebbero completamente farse. Ecco cosa è emerso. La confessione disulè il vero uragano di questa edizione del GF Vip. L’artista siciliano non è certamente solito avere freni, sta di ...

GrandeFratello : Esagerato, sopra le righe, stupefacente... di base, un meme vivente. ?? Signore e signori, Cristiano Malgioglio!… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - behappybebebba : RT @Tata_Imma: Ricordo le parole di Cristiano Malgioglio che disse: “Dayane ha bisogno di affetto una carezza di una madre che non ha mai… - IAmTheSun9 : RT @Tata_Imma: Ricordo le parole di Cristiano Malgioglio che disse: “Dayane ha bisogno di affetto una carezza di una madre che non ha mai… - Cate__000 : RT @Tata_Imma: Ricordo le parole di Cristiano Malgioglio che disse: “Dayane ha bisogno di affetto una carezza di una madre che non ha mai… -