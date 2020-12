Cristiana Capotondi, incredibile confessione: “Mi faccio anche male”, l’incidente (Di domenica 20 dicembre 2020) La bellissima Cristiana Capotondi è una donna dal talento straordinario e impegnata in molteplici attività, ecco la sua incredibile confessione riguardo ad un incidente del passato: “Mi faccio anche male”. incredibile confessione di Cristiana Capotondi: “Mi faccio anche male”, il racconto dell’incidente (fonte Instagram)Cristiana Capotondi è un’attrice straordinaria, dotata di un talento immenso, oltre ad essere una donna brillante e impegnata in molteplici attività. Originaria di Roma, classe 1980, la sua carriera è iniziata da giovanissima in “Amico mio”, una miniserie molto apprezzata dal pubblico. ... Leggi su altranotizia (Di domenica 20 dicembre 2020) La bellissimaè una donna dal talento straordinario e impegnata in molteplici attività, ecco la suariguardo ad un incidente del passato: “Mi”.di: “Mi”, il racconto del(fonte Instagram)è un’attrice straordinaria, dotata di un talento immenso, oltre ad essere una donna brillante e impegnata in molteplici attività. Originaria di Roma, classe 1980, la sua carriera è iniziata da giovanissima in “Amico mio”, una miniserie molto apprezzata dal pubblico. ...

DomenicoAiello_ : RT @Tigem_Telethon: Ascolta le parole di Cristiana Capotondi e adotta il futuro - paoloigna1 : RT @Telethonitalia: Dai pazienti rari ai pazienti #Covid: Maria Pia Cicalese ricercatrice Telethon SR-Tiget @SanRaffaeleMI racconta la sua… - Telethonitalia : Dai pazienti rari ai pazienti #Covid: Maria Pia Cicalese ricercatrice Telethon SR-Tiget @SanRaffaeleMI racconta la… - pinkwoodmac : Cristiana Capotondi in Come tu mi vuoi la faceva sembrare così spensierata mi ha ingannato per anni - Tigem_Telethon : Ascolta le parole di Cristiana Capotondi e adotta il futuro -