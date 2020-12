Covid, via libera Aifa su vaccino in Italia: le parole del presidente Palù (Di domenica 20 dicembre 2020) Il presidente dell’Agenzia Italiana del farmaco Giorgio Palù annuncia il via libera del vaccino già dal giorno dopo dell’autorizzazione dell’Ema Forse già a partire dal 22 dicembre anche in Italia dovrebbe esserci l’autorizzazione al vaccino anti-Covid sviluppato dalle agenzie Pfizer e Biontech. Lo ha annunciato Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, in un’intervista L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 dicembre 2020) Ildell’Agenziana del farmaco Giorgioannuncia il viadelgià dal giorno dopo dell’autorizzazione dell’Ema Forse già a partire dal 22 dicembre anche indovrebbe esserci l’autorizzazione alanti-sviluppato dalle agenzie Pfizer e Biontech. Lo ha annunciato Giorgiodell’, l’Agenziana del farmaco, in un’intervista L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Natale, via libera dal Cdm alla nuova stretta anti #Covid #ANSA - MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - MediasetTgcom24 : Covid, folla in centro a Roma: chiuso tratto di via del Corso #Roma - Daniele36849272 : RT @RoccoTodero: Cosa fanno le persone se le chiudi per il 24 dicembre? Escono e si affollano il 23! Se le chiudi per il 23 escono il 22! S… - Grigiopel : Vaccino Pfizer Covid-19: gravi reazioni allergiche negli USA -