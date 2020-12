Covid, variante in Inghilterra: l’Italia sospende i voli, stop a chi è stato in Gran Bretagna negli ultimi 14 giorni (Di domenica 20 dicembre 2020) Italia, Belgio e Olanda hanno bloccato i voli provenienti dal Regno Unito: la nuova variante è già presente nei Paesi Bassi e in Danimarca. Anche Francia e Germania si preparano a fermare i voli. L’Oms: «In stretto contatto con Londra» Leggi su corriere (Di domenica 20 dicembre 2020) Italia, Belgio e Olanda hanno bloccato iprovenienti dal Regno Unito: la nuovaè già presente nei Paesi Bassi e in Danimarca. Anche Francia e Germania si preparano a fermare i. L’Oms: «In stretto contatto con Londra»

