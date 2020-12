(Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Inizia molto presto la giornata nella sede deidella protezione civile di Fukyo, di via della Bufalotta, estrema periferia est della capitale, giornate irreali a cui la pandemia ci ha ormai abituato. Ci sono da consegnare decine di pacchi di dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti, all'Umberto I e nelle Asl Roma Uno e Due. Il furgone è già pronto per partire, con duea bordo, diretto al magazzino centrale della protezione civile che è dall'altra parte della città, per poi ripartire per le consegne. “Un lavoro che facciamo di continuo dall'inizio dell'emergenza– racconta all'AGI, Anna Basile, presidente dall'associazione di protezione civile Fukyo – arriviamo a consegnarne anche 800 pacchi a settimana. Siamo andati anche a Milano a ritirare i tamponi che poi abbiamo consegnato qui a ...

RaiNews : 'Io farò il vaccino convintamente, bisogna ritornare a fidarsi degli scienziati' così Piero Angela intervistato da… - fanpage : Il ristorante chiuso offrirà un pasto caldo a 150 senzatetto - Tg1Raiofficial : Ultimo giorno prima delle chiusure disposte dal Governo e ultime partenze e spostamenti. Da mezzanotte cambiano le… - sulsitodisimone : Covid: un giorno con i volontari della Fukyo - solops : Perchè in Piemonte sono scomparsi i dati di 220 mila tamponi Covid-19 in un giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giorno

AGI - Agenzia Italia

Sono 483 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 115.783 unità. I ricoverati sono 1.150 (37 in meno rispetto a ieri), di cui 187 in terapia intensiva (2 in meno). L ...Una serie di disservizi segnalati dai medici in prima linea: un solo tampone al mese, percorsi 'puliti' che si alternano a quelli 'sporchi', ...