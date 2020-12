Covid, Ricciardi vede nero: «Nelle prossime settimane i contagi aumenteranno. Mesi terribili» (Di domenica 20 dicembre 2020) «Ho già detto che sarebbero stati Mesi terribili. Non solo non avremo una stabilizzazione» dei casi «ma Nelle prossime settimane avremo un aumento». Lo ha affermato Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, su La7. «Tutto il Paese si deve unire«, ha affermato. «Questa è una guerra lunga, se non ci organizziamo per combatterla la perdiamo». Quanto all’utilità di un lockdown duro, «a ottobre – ha ricordato Ricciardi – avevo detto che se avessimo fatto lockdown mirati e poi avessimo rispettato le misure differenziate del semaforo non avremmo dovuto fare un lockdown generalizzato. Se il semaforo è giallo e lo consideri verde, puoi trovare qualcuno che ti investe. E così è successo». Ricciardi e le tre pandemie Quindi ha evidenziato: ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020) «Ho già detto che sarebbero stati. Non solo non avremo una stabilizzazione» dei casi «maavremo un aumento». Lo ha affermato Walter, consigliere del ministero della Salute, su La7. «Tutto il Paese si deve unire«, ha affermato. «Questa è una guerra lunga, se non ci organizziamo per combatterla la perdiamo». Quanto all’utilità di un lockdown duro, «a ottobre – ha ricordato– avevo detto che se avessimo fatto lockdown mirati e poi avessimo rispettato le misure differenziate del semaforo non avremmo dovuto fare un lockdown generalizzato. Se il semaforo è giallo e lo consideri verde, puoi trovare qualcuno che ti investe. E così è successo».e le tre pandemie Quindi ha evidenziato: ...

