Covid | Remo muore a 40 anni tra lo strazio degli amici | “Perché proprio lui?!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 dicembre 2020) Mentre gli italiani si preparano ad un Natale diverso dal solito, con un intero Paese in zona rossa, la curva dei contagi scende ma non troppo e i morti concontinuano ad essere troppi. Ciò che preoccupa di più, in ogni caso, è che mentre durante la prima ondata ad avere la peggio erano soprattutto persone molto anziane, adesso il virus sembra colpire anche i più giovani. E la storia che arriva da Teramo, raccontata da Il Messaggero, è una pessima conferma. Un commercialista di 40Noli, è infatti deceduto ieri, sabato 19 dicembre, nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale Mazzini di Teramo. La vittima era non solo piuttosto giovane ma, a sentire gli, non aveva altre patologie pregresse, una delle condizioni più diffuse per quanto riguarda i decessi con Coronavirus.aveva ...