Covid, paziente italiano positivo alla variante inglese (Di domenica 20 dicembre 2020) Le analisi fatte dal Policlinico Militare di Roma hanno permesso di individuare un paziente italiano positivo alla variante inglese del Covid. Il virus Sars-CoV-2 è mutato, dando vita a due… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

